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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин рассказал о тренировках во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, на занятия он тратит в день чуть больше часа.

«Нам разрешено выходить на улицу, площадки здесь открыты. Пойду играть в футбол с Евгением Кузнецовым. Мне нужно быть в движении, чтобы находиться в форме.

Чтобы прийти в более-менее нормальную форму надо дней семь-десять. Все равно ты тренируешься не так усердно, как перед началом сезона», — сказал Овечкин.

Ранее сообщалось, что защитник московского ЦСКА и сборной России Алексей Марченко высказался о продолжении своей карьеры.