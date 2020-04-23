Овечкин рассказал о тренировках во время пандемии коронавируса
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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин рассказал о тренировках во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, на занятия он тратит в день чуть больше часа.
«Нам разрешено выходить на улицу, площадки здесь открыты. Пойду играть в футбол с Евгением Кузнецовым. Мне нужно быть в движении, чтобы находиться в форме.
Чтобы прийти в более-менее нормальную форму надо дней семь-десять. Все равно ты тренируешься не так усердно, как перед началом сезона», — сказал Овечкин.
Ранее сообщалось, что защитник московского ЦСКА и сборной России Алексей Марченко высказался о продолжении своей карьеры.