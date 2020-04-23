Боксер Проводников может вернуться в большой спорт
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Российский боксер Руслан Проводников может вернуться в большой спорт. Об этом сообщает «СЭ».
По словам спортсмена, ему поступило выгодное финансовое предложение, и в настоящий момент он рассуждает на тему возможного возвращения в профессиональный спорт.
Напомним, что свой последний поединок Проводников провел летом 2016 года против Джона Молине и потерпел поражение решением судей.
Ранее сообщалось, что бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров высказался о бойце смешанных единоборств (ММА) Александре Емельяненко.