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Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой выразил опасения насчет возобновления футбольного сезона. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, до полного окончания пандемии коронавирусной инфекции нельзя возобновлять матчи.

«Каждое государство принимает свои меры, у всех разная ситуация. Только спустя время мы сможем понять кто был прав, а кто нет, анализируя вводимые методы борьбы.

Жизни людей вернуть нельзя, а вот футбол всегда был и будет», — сказал Мостовой.

Ранее сообщалось, что нападающий московского «Спартака» Александр Соболев поделился своей футбольной мечтой.