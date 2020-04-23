Месси назвали провокатором

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Бывший вратарь «Реала» Ежи Дудек критично отозвался об аргентинском нападающем «Барселоны» Лионеле Месси в своей автобиографии, передает Marca.

Он отметил, что форвард часто вел себя некрасиво, позволяя себе говорить очень грубые вещи Пепе и Серхио Рамосу. При этом Дудек сравнил Месси с Роналду, отметив, что португалец вне поля — приятный парень.

«Месси был неприятным провокатором, так же как вся «Барселона» и Пеп Гвардиола. Они всегда были готовы провоцировать и могли желать это в совершенстве», — заявил Дудек.

Ранее сообщалось, что Бекхэм сравнил Месси и Роналду.