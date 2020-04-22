АПЛ может бесплатно показать остаток сезона в Британии
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Английская премьер-лига (АПЛ) может бесплатно показать остаток сезона, сообщает The Sun.
«Будет плохо, если мы возобновим сезон за закрытыми дверями, а болельщики не смогут увидеть игры по телевизору. Мы обсуждаем данный вопрос с представителями АПЛ», — заявил министр культуры Оливер Дауден.
Напомним, в Европе приостановлены все футбольные соревнования, кроме чемпионата Белоруссии.
Ранее легенды АПЛ раскритиковали Месута Озила за отказ от сокращения зарплаты.