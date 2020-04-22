«Интер» опроверг слова Лукаку о наличии симптомов коронавируса у 23 игроков

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Миланский «Интер» опроверг информацию о проблемах со здоровьем у большинства футболистов клуба, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее нападающий команды Ромелу Лукаку заявил, что в январе 2020 года 23 футболиста испытывали симптомы коронавирусной инфекции.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на источник в клубе, недомогание было у Стефана де Врея, Милана Шкриньяра, Данило Д'Амброзио и Алессандро Бастони. Остальные игроки, не принимавшие участие в матчах, восстанавливались после повреждений.

Руководство «Интера» осталось недовольно словами Лукаку. Позже игрок принес извинения за свое заявление.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 179 тыс. человек, 704 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 2,5 млн. Эпицентром пандемии в Европе стала Италия, где умерли более 24 тысяч человек.

Ранее Лукаку заявил, что игроки испытывали проблемы со здоровьем, но не сдавали тесты на коронавирус.