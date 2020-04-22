Катарский телеканал пытается заблокировать покупку «Ньюкасла» саудовским фондом

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Катарский медиахолдинг beIN Media Group хочет заблокировать покупку «Ньюкасл Юнайтед» суверенным фондом Саудовской Аравии, сообщает The Times.

По информации издания, руководство телеканала beIN Sports обратилось к Английской премьер-лиге (АПЛ) с требованием заблокировать покупку. По мнению вещателя, сделка ставит под угрозу доходы холдинга и команд, так как в Саудовской Аравии широко распространены «пиратские» трансляции матчей чемпионата Англии.

Отмечается, что трехлетний контракт АПЛ с beIN Sports стоит £500 млн.

Ранее сообщалось, что фонд из Саудовской Аравии согласовал сделку по покупке «Ньюкасла».