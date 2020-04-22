Игрок «Ливерпуля» Мане недоволен Клоппом и намерен перейти в «Реал»

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Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане намерен перейти в мадридский «Реал», сообщает France Football.

По информации издания, сенегальский форвард хочед поработать под руководством главного тренера Зинедина Зидана. Французский специалист также заинтересован в приобретении футболиста.

Отмечается, что Мане был недоволен позицией главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который публично поддержать защитника команды Вирджила ван Дейка в борьбе за «Золотой мяч» 2019 года. По итогам голосования нападающий занял четвертое место.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Мане принял участие в 26 матчах, в которых забил 14 мячей и отдал семь передач.

Ранее сообщалось, что вратарь Лориус Кариус возвращается в «Ливерпуль».