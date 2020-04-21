Агент: «Спартак» играет не лучше «Уфы»
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Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал работу тренера Доменико Тедеско в московском «Спартаке».
«Не понимаю восторга от Тедеско. Команда играет в оборонительный футбол, мало пропускает. Он хорошо работает на зрителя, все делает правильно. «Уфа» тоже играет от обороны. Стоят сзади и ждут моментов», — заявил Гурцкая в интервью YouTube-каналу «Футбольный Биги».
В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые занимают восьмое место, набрав 28 очков.
Ранее Георгий Джикия прокомментировал уход Андре Шюррле из «Спартака».