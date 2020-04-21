Российский хоккеист «Вашингтона» сдал отрицательный тест на коронавирус

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Российский хоккеист «Вашингтона» Дмитрий Орлов сдал отрицательный тест на коронавирус, передает Sport24.

«Я в Москве, улетел 20 марта из США с семьей. Из дома не выходим. Мне сделали тест на коронавирусную инфекцию, который показал отрицательный результат. Сейчас я тренируюсь на лестничной площадке. Стараюсь поддерживать форму», — сказал Орлов.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 171 тыс. человек, 658 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 2,5 млн.

Ранее сообщалось о том, что петербургский «Зенит» готов предоставить стадион в качестве госпиталя.