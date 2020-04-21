Япония покроет дополнительные расходы из-за переноса Игр

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что страна покроет дополнительные расходы из-за переноса летних Олимпийских игр в Токио, передает ТАСС.

Как сообщается в заявлении Международного олимпийского комитета (МОК), организация занимается оценкой проблем, вызванных переносом соревнований.

«МОК тоже будет нести ответственность за свою долю расходов, у организации есть понимание того, что дополнительные траты составят несколько сотен миллионов долларов», — отмечается в сообщении.

Летние Олимпийские игры были перенесены на 2021 год из-за угрозы распространения коронавируса. По последним данным, от COVID-19 скончались более 170 тыс. человек, 652 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 2,4 млн.

Ранее член МОК Ричард Паунд заявил, что необходимо рассматривать сценарий, когда пандемия коронавируса может повлиять на Игры 2022 года в Пекине.