Овечкин рассказал, когда завершит карьеру
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, когда завершит спортивную карьеру.
«У меня есть еще год контракта после истечения нынешнего сезона. Посмотрим. Я здоров и все еще получаю удовольствие от игры. Как только я перестану получать его, я не стану обманывать хоккей. Я слишком уважаю игру», — приводит слова Овечкина официальный сайт лиги.
Российский хоккеист выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. В матчах регулярного чемпионата он забросил 706 шайб и занимает восьмое место по этому показателю.
В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата форвард сыграл в 68 встречах и набрал 67 (48+19) очков.
Ранее лучший снайпер в истории НХЛ Уэйн Гретцки поделился мнением о возможном переходе Овечкина в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).