Капитан «Спартака» Джикия предложил вернуться к схеме «весна-осень»

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Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия предложил изменить структуру проведения футбольного чемпионата. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, данное решение позволит в спокойном темпе доиграть нынешний сезон, приостановленный из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Давайте вернемся к схеме «весна-осень». Не будем играть в футбол зимой, а будем летом. Спокойно начнем в марте и закончим в декабре, как раньше», — сказал Джикия.

Напомним, что до 2010 года чемпионат России по футболу игрался именно по такой схеме.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий миланского «Интера» и сборной Бразилии Роналдо поделился воспоминаниями об уходе из каталонской «Барселоны». .