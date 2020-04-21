Григоренко прокомментировал переход из ЦСКА в «Коламбус»

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Нападающий сборной России по хоккею Михаил Григоренко прокомментировал переход из московского ЦСКА в «Коламбус Блю Джекетс». Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

По его словам, в данный момент перспектива закрепиться в основе клуба из заокеанского чемпионата перевесила все остальные факторы.

«Я сейчас в таком возрасте, когда мне исполнится 26 лет. Я иду за мечтой и шагаю в дверь, которая открылась передо мной. Что если нового шанса попробовать свои силы в НХЛ у меня не будет? Если еще пересидеть в ЦСКА, то поезд может уйти.

Буду работать и цепляться за возможности», — сказал Григоренко.

Ранее сообщалось, что Михаил Григоренко подписал контракт с «Коламбусом».