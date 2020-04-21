Роналдо поделился воспоминаниями об уходе из «Барселоны»

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Бывший нападающий миланского «Интера» и сборной Бразилии Роналдо поделился воспоминаниями об уходе из каталонской «Барселоны». Об этом сообщает As.

По его словам, после игры против Италии в 1997 году контракт с «нерадзурри» еще не был подписан.

«Мое будущее в тот момент еще не было определено. Я по факту продлил трудовое соглашение с сине-гранатовыми. Но через пять дней президент клуба сдал назад, и на меня вышел «Интер».

Так началась наша красивая история взаимоотношений», - сказал Роналдо.

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