Роналдо поделился воспоминаниями об уходе из «Барселоны»
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Бывший нападающий миланского «Интера» и сборной Бразилии Роналдо поделился воспоминаниями об уходе из каталонской «Барселоны». Об этом сообщает As.
По его словам, после игры против Италии в 1997 году контракт с «нерадзурри» еще не был подписан.
«Мое будущее в тот момент еще не было определено. Я по факту продлил трудовое соглашение с сине-гранатовыми. Но через пять дней президент клуба сдал назад, и на меня вышел «Интер».
Так началась наша красивая история взаимоотношений», - сказал Роналдо.
Ранее сообщалось, что президент ивановского «Текстильщика» Юрий Ермаков прокомментировал смерть футболиста московской «Казанки» Иннокентия Самохвалова.