Валуев считает, что зарплаты футболистов уменьшаться из-за коронавируса

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Депутат Государственной думы федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Николай Валуев считает, что зарплаты футболистов уменьшаться из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Правда.ру».

По его словам, нет никаких причин, чтобы экономический кризис, вызванный приостановкой работы предприятий на фоне распространения вируса, не затронул спортивную отрасль.

«Конкуренция в футболе из-за больших зарплат высокая. Это история не только игроков, но и клубов, которые эти зарплаты выплачивают.

С чего бы вдруг эти миллионы остались? Откуда им остаться?» — сказал Валуев.

Ранее сообщалось, что президент ивановского «Текстильщика» Юрий Ермаков прокомментировал смерть футболиста московской «Казанки» Иннокентия Самохвалова.