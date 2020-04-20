Талалаев: в «Локомотиве» знали, что у Самохвалова были проблемы с сердцем

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Тренер Андрей Талалаев рассказал о том, что в московском «Локомотиве» знали о проблемах с сердцем у футболиста Иннокетния Самохвалова, передает «Матч ТВ».

Напомним, футболист умер 20 апреля во время индивидуальной тренировки.

«Очень жалко парня, это трагедия. В «Локомотиве» знали о его проблемах с сердцем. Он не ездил на некоторые сборы. Когда он тренируется с командой, это все находится под контролем врачей. Виноват и он сам. Он написал расписку, что будет тренироваться на свой страх и риск», — сказал Талалаев.



Ранее стала известна причина смерти Самохвалова.