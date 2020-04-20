Тихонов прокомментировал решение СБР по тренерскому штабу сборной

Экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов прокомментировал решение организации по тренерскому штабу сборной, передает Sport24.

«Этот СБР — мыльный пузырь, потому что здравомыслящий руководитель обязан не утвердить всю эту бригаду. Они виноваты в скандалах с допингом. Все развалили, спортсмены постоянно проваливают старты. Владимир Драчев был не согласен с утвержденным тренерским штабом? А он на сегодняшний день кто. Он является президентом», — сказал Тихонов.

Также Тихонов отметил, что ему было не стыдно за свою работу. У него были хорошие результаты, когда он возглавлял организацию.

Ранее сообщалось о том, что СБР утвердил новый тренерский штаб сборной.