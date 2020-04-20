Союз биатлонистов России утвердил новый тренерский штаб сборной

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Союз биатлонистов России (СБР) утвердил новый тренерский штаб национальной команды, передает ТАСС.

Вице-президент СБР Валерий Польховский рекомендован Министерству спорта России к утверждению в должности главного тренера российской команды.

Старшим тренером мужской сборной стал Роберт Кабуков. Также в штаб вошли Максим Максимов и Артем Истомин. Резервную команду будут тренировать Николай Князев, Алексей Волков и Дмитрий Шукалович.

Владимир Королькевич был утвержден старшим тренером женской сборной России. В тренерский штаб вошел Николай Загурский. Резервную команду будут тренировать Сергей Коновалов и Евгений Куваев.

В прошлом сезоне главным тренером был Анатолий Хованцев, старшим тренером мужской сборной — Сергей Белозеров, женской — Виталий Норицын.

Ранее сообщалось, что три российских биатлониста перешли в сборную Молдавии.