Союз биатлонистов России утвердил новый тренерский штаб сборной
Союз биатлонистов России (СБР) утвердил новый тренерский штаб национальной команды, передает ТАСС.
Вице-президент СБР Валерий Польховский рекомендован Министерству спорта России к утверждению в должности главного тренера российской команды.
Старшим тренером мужской сборной стал Роберт Кабуков. Также в штаб вошли Максим Максимов и Артем Истомин. Резервную команду будут тренировать Николай Князев, Алексей Волков и Дмитрий Шукалович.
Владимир Королькевич был утвержден старшим тренером женской сборной России. В тренерский штаб вошел Николай Загурский. Резервную команду будут тренировать Сергей Коновалов и Евгений Куваев.
В прошлом сезоне главным тренером был Анатолий Хованцев, старшим тренером мужской сборной — Сергей Белозеров, женской — Виталий Норицын.
Ранее сообщалось, что три российских биатлониста перешли в сборную Молдавии.