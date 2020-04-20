Тимати и Басте предложили устроить боксерский поединок

<img src="//img.gazeta.ru/files3/137/13055137/upload-RIAN_954102.HR-pic905-895x505-77502.jpg">

Глава Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что организация готова провести бой между музыкальными исполнителями Тимуром Юнусовым (Тимати) и Василием Вакуленко (Бастой).

«Будем активно работать, чтобы был такой формат. Есть много артистов, которые занимаются. Например, Тимати любит бокс, Баста любит. Можно сделать такой бой, мы готовы его организовать.

Можно сказать, я им сейчас официально предлагаю побоксировать!» — цитирует Кремлева ТАСС.

Функционер отметил, что отправит Тимати и Басте соответствующее предложение.

Ранее Кремлев рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом тренера по боксу.