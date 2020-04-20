Экс-форвард ЦСКА попал в рейтинг худших игроков в истории чемпионата Англии
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Издание FourFourTwo опубликовало список 50 худших игроков в истории чемпионата Англии. Рейтинг опубликован на официальном сайте журнала.
Первое место в списке занял бывший нападающий «Саутгемптона» сенегалец Али Диа. Вторым стал немецкий полузащитник Савио, выступавший за лондонский «Вест Хэм Юнайтед». На третьей строчке расположился экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» итальянец Массимо Таиби.
Бывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса попал на 44-е место. Нигерийский форвард перешел из армейского клуба в «Лестер Сити» в 2016 году. Он принял участие в 33 матчах, в которых забил пять мячей. В 2018 году он был продан в «Аль-Наср».
Ранее был составлен рейтинг лучших российских игроков в истории чемпионата Англии.