<img src="//img.gazeta.ru/files3/101/12098101/DunQOCmXcAEpY-8-pic905-895x505-83767.jpg">

Лига Европы может возобновиться 2 августа. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, рестарт второго по силе клубного европейского турнира состоится после завершения всех национальных первенств.

2 и 3 августа будут доиграны оставшиеся первые игры 1/8 финала, 6 августа — ответные.

Предварительная дата проведения финальной игры — 27 августа. Она пройдет в Гданьске, как и было запланировано.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник сборной Англии Поул Скоулз поделился мнением о форварде «Манчестер Юнайтед» Маркусе Рэшфорде.