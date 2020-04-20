Лига Европы может возобновиться 2 августа
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Лига Европы может возобновиться 2 августа. Об этом сообщает Football Italia.
По информации источника, рестарт второго по силе клубного европейского турнира состоится после завершения всех национальных первенств.
2 и 3 августа будут доиграны оставшиеся первые игры 1/8 финала, 6 августа — ответные.
Предварительная дата проведения финальной игры — 27 августа. Она пройдет в Гданьске, как и было запланировано.
Ранее сообщалось, что бывший полузащитник сборной Англии Поул Скоулз поделился мнением о форварде «Манчестер Юнайтед» Маркусе Рэшфорде.