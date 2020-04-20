Геркус заявил, что клубам РПЛ придется доиграть сезон
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Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус заявил, что клубам Российской премьер-лиги (РПЛ) придется доиграть нынешний сезон. Об этом сообщает «Матч ТВ».
По его словам, лишь завершение чемпионата поможет избежать банкротств и серьезных экономических последствий для отечественного футбола.
«Нашим клубам придется доигрывать чемпионат, чтобы получать деньги от региональных спонсоров, телевидения, все равно.
Эта ситуация критична», — сказал Геркус.
Ранее сообщалось, что генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин выскзался о текущей ситуации в украинском футболе.