Гендиректор «Балтики»: мы точно доиграем сезон

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Генеральный директор калининградской «Балтики» Тажутдин Качукаев прокомментировал информацию о том, что клуб может сняться с розыгрыша Олимп — ФНЛ (Футбольной национальной лиги), передает «Чемпионат.com».

«Мы точно доиграем сезон. Никаких опасений по этому поводу у нас нет. Перед следующим чемпионатом встретимся с руководством области. Опасности, что «Балтика» прекратит существование, нет», — заявил Качукаев.

Напомним, в России приостановлены все футбольные соревнования до 31 мая из-за пандемии коронавируса.

Ранее директор саранской «Мордовии» Николай Левин прокомментировал слухи о том, что команда может сняться с розыгрыша Олимп — ФНЛ.