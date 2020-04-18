Губерниев раскритиковал работу Федерации лыжных гонок России
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Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал работу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
«Елена Вяльбе круто заведует лыжами? В этом сезоне — Александр Большунов и Наталья Непряева. Еще-то кто? У биатлона — золотая медаль.
В прошлом году в холменколленском марафоне у нас было четыре первых места, сейчас — Большунов. Одним человеком прикрыть задницу? А дальше пропасть», — цитирует Губерниева «Спорт день за днем».
По мнению комментатора, в прошедшем сезоне многие лыжники не добились прогресса.
Ранее Вяльбе заявила, что лыжник Сергей Устюгов неправильно распоряжается своим талантом.