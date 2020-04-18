Экс-игрок «Ювентуса» считает Роналду лучшим футболистом и человеком
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Бывший игрок «Баварии» и «Ювентуса» Мехди Бенатиа поделился мнением о португальском нападающем туринского клуба Криштиану Роналду, передает Goal.
Бенатиа отметил, что форвард является не только лучшим игроком в мире, но и отличным человеком.
«Криштиану Роналду? Он абсолютный номер один как футболист и как человек. Он очень умный, даже вне поля. Его мозг всегда быстрее, чем у кого-либо», — заявил он.
Ранее экс-президент мадридского «Реала» Рамон Кальдерон рассказал о том, что Криштиану Роналду мог перейти в каталонскую «Барселону», когда выступал за английский «Манчестер Юнайтед».