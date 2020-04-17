Гурцкая назвал талантливого игрока России
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Известный футбольный агент Тимур Гурцкая назвал талантливого игрока России. Об этом сообщает Sport24.
По его мнению, наибольшими способностями среди футболистов с российским гражданством обладает форвард «Сочи» Александр Кокорин.
Гурцкая заявил, что такие игроки, как братья Миранчуки («Локомотив») и Александр Головин («Монако»), даже не сравнимы с 28-летним нападающим черноморской команды.
Напомним, что в сентябре 2019 года Кокорин освободился из тюрьмы.
Ранее сообщалось, что лондонский «Тоттенхэм» попросил бывшего главного тренера клуба Маурисио Почеттино добровольно отказаться от части заработной платы.