Агент Гурцкая раскрыл причину срыва перехода Терри в «Спартак»

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Известный футбольный агент Тимур Гурцкая раскрыл причину срыва перехода бывшего защитника лондонского «Челси» и сборной Англии Джона Терри в московский «Спартак». Об этом сообщает Sport24.

По его словам, футболист в последний момент отказался от предложения красно-белых из-за дочки.

«Он уже был в посольстве России, получил все визы, прошел медосмотр. Но тут дочка впала в истерику: падает на пол и говорит, что папа никогда больше не вернется.

Терри поступил как настоящий джентельмен. Прилетел в Москву и лично извинился перед Федуном за срыв сделки», — сказал Гурцкая.

Ранее сообщалось, что лондонский «Тоттенхэм» попросил бывшего главного тренера клуба Маурисио Почеттино добровольно отказаться от части заработной платы.