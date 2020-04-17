Агент Гурцкая раскрыл причину срыва перехода Терри в «Спартак»
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Известный футбольный агент Тимур Гурцкая раскрыл причину срыва перехода бывшего защитника лондонского «Челси» и сборной Англии Джона Терри в московский «Спартак». Об этом сообщает Sport24.
По его словам, футболист в последний момент отказался от предложения красно-белых из-за дочки.
«Он уже был в посольстве России, получил все визы, прошел медосмотр. Но тут дочка впала в истерику: падает на пол и говорит, что папа никогда больше не вернется.
Терри поступил как настоящий джентельмен. Прилетел в Москву и лично извинился перед Федуном за срыв сделки», — сказал Гурцкая.
Ранее сообщалось, что лондонский «Тоттенхэм» попросил бывшего главного тренера клуба Маурисио Почеттино добровольно отказаться от части заработной платы.