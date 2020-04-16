Лига чемпионов может завершиться в формате мини-турнира
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Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант возобновления Лиги чемпионов и Лиги Европы в формате «Финала четырех» в августе, сообщает Mirror.
По информации издания, матчи пройдут в одном месте. Предположительно, игры Лиги чемпионов примет Стамбул, где был запланирован финал турнира, а решающие матчи Лиги Европы состоятся в Гданьске. Отмечается, что оставшиеся раунды плей-офф будут состоять из одной встречи.
Большинство футбольных чемпионатов приостановлены из-за угрозы распространения инфекции. По последним данным, от COVID-19 скончались более 136 тыс. человек, 525 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 2,1 млн. Эпицентром пандемии в Европе стала Италия, где умерли более 21 тысяч человек.