Шоу Медведевой в Японии перенесено из-за коронавируса

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Шоу «Prism on Ice», в котором должна была принять участие российская фигуристка Евгения Медведева, перенесено на 2021 год из-за пандемии коронавируса, сообщает Sport24.

Мероприятие должно было состояться с 5 по 7 июня в Японии, в городе Канагава. Российская спортсменка должна была сыграть главную героиню постановки — Сейлор Мун. Сообщается, что билеты поступили в продажу, однако затем организаторы приняли решение о переносе.

«Решили отложить мероприятие с учетом безопасности клиентов, актеров и персонала, а также для предотвращения распространения инфекции. Мы искренне приносим извинения всем, кто с нетерпением ждал события», — сказано в их заявлении.

Ранее фигурист Нгуен рассказал о худшем опыте в соцсетях, связанном с Медведевой.