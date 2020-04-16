Канадский фигурист потерял близкого человека из-за коронавируса

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Канадский фигурист Нам Нгуен в общении с корреспондентом «Газеты.Ru» рассказал о том, что его товарищ по сборной потерял близкого родственника из-за пандемии COVID-19.

«Есть ли среди моих знакомых люди, инфицированные коронавирусом? Среди моих близких нет, но я знаю, что бабушка другого канадского фигуриста Майкла Маринаро, который выступает в паре с Кирстен Мур-Тауэрс, скончалась из-за COVID-19. Сейчас семья Майкла очень переживает…» — отметил Нгуен.

Отметим, что количество инфицированных новым штаммом вируса превысило два миллиона человек, из которых скончалось порядка 135 тысяч.

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