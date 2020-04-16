Фигурист из Канады Нгуен прояснил отношения с Медведевой

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Канадский фигурист Нам Нгуен в интервью «Газете.Ru» рассказал, как относится к двукратной серебряной призерке Олимпийских игр в Пхенчхане Евгении Медведевой.

По его словам, они сохраняют между собой дружеский формат общения.

«Мы с Евгенией просто друзья. Очень хорошие друзья — и здесь нечего добавить.

И ее болельщики просто невероятны: я общался с ними, когда был в России, и полюбил их. Это очень приятные люди, которые оказывают огромную поддержку, — в том числе и другим фигуристам», — отметил Нгуен.

Ранее сообщалось, что чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная назвала самый грустный день в жизни.