Фигурист из Канады Нгуен прояснил отношения с Медведевой
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Канадский фигурист Нам Нгуен в интервью «Газете.Ru» рассказал, как относится к двукратной серебряной призерке Олимпийских игр в Пхенчхане Евгении Медведевой.
По его словам, они сохраняют между собой дружеский формат общения.
«Мы с Евгенией просто друзья. Очень хорошие друзья — и здесь нечего добавить.
И ее болельщики просто невероятны: я общался с ними, когда был в России, и полюбил их. Это очень приятные люди, которые оказывают огромную поддержку, — в том числе и другим фигуристам», — отметил Нгуен.
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