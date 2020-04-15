Обвиненный в расизме канадский тренер возглавил клуб КХЛ

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Екатеринбургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» объявил о назначении Билла Питерса на должность главного тренера, передает ТАСС.

Как сообщает пресс-служба команды, соглашение с канадским специалистом рассчитано на два года.

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Питерс возглавлял «Калгари Флэймз». В ноябре 2019 года специалист был уволен после того, как хоккеист Аким Алиу обвинил тренера в расизме.

В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» занял четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф клуб проиграл новосибирской «Сибири».

Ранее сообщалось, что форвард «Автомобилиста» и сборной России Павел Дацюк ведет селекционную деятельность в уральской команде и намерен привести легионера топ-класса.