Обвиненный в расизме канадский тренер возглавил клуб КХЛ
Екатеринбургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» объявил о назначении Билла Питерса на должность главного тренера, передает ТАСС.
Как сообщает пресс-служба команды, соглашение с канадским специалистом рассчитано на два года.
В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Питерс возглавлял «Калгари Флэймз». В ноябре 2019 года специалист был уволен после того, как хоккеист Аким Алиу обвинил тренера в расизме.
В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» занял четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф клуб проиграл новосибирской «Сибири».
Ранее сообщалось, что форвард «Автомобилиста» и сборной России Павел Дацюк ведет селекционную деятельность в уральской команде и намерен привести легионера топ-класса.