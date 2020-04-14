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Олимпийская чемпионка Алина Загитова объяснила, ради чего занималась фигурным катанием, передает Cosmopolitan Russia.

Спортсменка призналась, что главной ее мотивацией было начать завоевывать медали и перевезти свою семью в Москву.

«Мы тогда жили не очень хорошо, денег не хватало даже на проезд на автобусе. Каждый день я ездила на тренировки на другой конец Москвы, выходила в семь утра, а возвращалась в одиннадцать ночи. С медалями пришел заработок», — поделилась она.

В активе Загитовой, которая является ученицей российского специалиста Этери Тутберидзе, золотые медали Олимпийских игр, чемпионата мира, европейского первенства и финала Гран-при. Спортсменка в декабре 2019 года объявила о приостановке карьеры.

Ранее Загитова призналась, что никогда не боялась проиграть.