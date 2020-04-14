Загитова: никогда не боялась проиграть

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Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что никогда не боялась проиграть, передает Cosmopolitan Russia.

Спортсменка отметила, что не боялась уступать, однако ей было обидно из-за того, что не могла во время соревнований выполнить то, что до этого всегда получалось на тренировке.

«Никогда не боялась проиграть! Если откатала программу чисто, но первое место не заняла, задумываешься об ее усложнении. Знаю, что четверной прыжок тровмоопасный, но все же делаю его и радуюсь, когда получается», — заявила фигуристка.

В активе Загитовой, которая является ученицей российского специалиста Этери Тутберидзе, золотые медали Олимпийских игр, чемпионата мира, европейского первенства и финала Гран-при. Спортсменка в декабре 2019 года объявила о приостановке карьеры.

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