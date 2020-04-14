Вдова Брайанта опубликовала трогательный пост

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Вдова легенды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта Ванесса опубликовала трогательный пост, передает Sport24.

Запись посвящена годовщине последнего сыгранного Брайантом матча. 13 апреля 2016 года Брайант в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» сыграл против «Юты Джаз» и набрал 60 очков.

«Я каждый день хочу вернуться в то утро. Я хочу, чтобы 26 января у них состоялся обычный матч. Жизнь очень несправедлива. Это просто не имеет смысла», — написала вдова баскетболиста в Instagram.

Брайант вместе со своей дочерью погиб в авиакатастрофе в конце января 2020 года.

Ранее сообщалось, что вдова Брайанта высказалась о предстоящем включении мужа в Зал славы НБА.