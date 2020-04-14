Бой Яна перенесен из Казахстана на остров UFC

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Поединок россиянина Петра Яна и бразильца Марлона Мораеса перенесен из Казахстана на частный остров, сообщает Sport24.

Об этом проинформировал бразилец, который разместил соответствующий пост в своем Instagram. Бой пройдет на частном острове, который будет оборудован специально под проведение турниров UFC.

«Я уже знаю, где это, и как туда добраться. Все серьезно, скоро будут новости. Бою быть, и мы верим, что UFC сделает все, как надо», — написал Мораес.

Стоит отметить, что на частном острове должен был пройти турнир UFC 249, который был отменен из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что боец Сехудо снялся c UFC 250.