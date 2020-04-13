Игрок «Рубина» прокомментировал снижение зарплат в клубе
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Игрок казанского «Рубина» Игорь Коновалов прокомментировал снижение зарплат в клубе, передает РИА «Новости».
Напомним, казанский клуб договорился с игроками о понижении выплат на 50 процентов.
«Мы относимся к этому с пониманием. Конечно, не совсем приятно, но надеемся, что все это пройдет. Все вошли в положение», — сказал Коновалов.
Напомним, сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) прерван до 31 мая из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Ранее наставник «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал судейство в РПЛ.