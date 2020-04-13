<img src="//img.gazeta.ru/files3/308/10857308/RIAN_03152432.HR.ru-pic905-895x505-82866.jpg">

Бывший наставник казанского «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев намерен вернуться к тренерской работе. Об этом сообщает «Бизнес Online».

По информации источника, туркменский специалист активно прорабатывает варианты возможного трудоустройства. Специально для этих целей Бердыев уже посетил Москву и Санкт-Петербург, где провел несколько встреч.

Напомним, что осенью он был близок к назначению в «Сочи», однако руководство черноморского клуба сделало ставку на Владимира Федотова, возглавлявшего «Оренбург».

Ранее сообщалось, что нападающий московского «Динамо» Максимиллиан Филипп обвинил экс-тренера бело-голубых Дмитрия Хохлова в грубости.