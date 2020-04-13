Полузащитник «Барселоны» Ракитич сравнил себя с мешком картошки

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Полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Хорватии Иван Ракитич высказался о своем будущем. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По его словам, он сам в состоянии определиться с местом продолжения спортивной карьеры.

«Я не мешок картошки. Я могу без кого-либо решить, что я буду делать дальше. Хочу быть там, где меня любят и уважают. Если здесь, то прекрасно, если нет, то нет», — сказал Ракитич.

Добавим, что контракт хорвата с «Барселоной» завершается в следующем году.

Ранее сообщалось, что защитник миланского «Интера» Диего Годин по окончании сезона может перебраться в Английскую премьер-лигу (АПЛ).