Канарейкин назвал два последних сезона «Металлурга» сплошным унынием

<img src="//img.gazeta.ru/files3/563/12113563/RIAN_5717621.HR-pic905-895x505-76643.jpg">

Бывший главный тренер московского «Спартака» и омского «Авангарда» Федор Канарейкин назвал два последних сезона магнитогорского «Металлурга» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) унынием. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, менеджмент уральского клуба провел неудачную селекцию и не смог грамотно распорядиться имеющимися средствами.

«Летом было набрано много тяжелых по деньгам игроков. Однозначно можно сказать, что вложенные средства не оправдались.

Теперь надо решать вопрос с тем, как вписаться в полоток зарплат. Потому что два последних сезона — сплошное уныние», — сказал Канарейкин.

Ранее жена нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Ильи Ковальчука Николь показала, как хоккеист проводит тренировки со своими детьми.