ESPN составил список самых недооцененных звезд футбола
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ESPN составил список самых недооцененных звездных игроков мирового футбола.
В него вошли Томас Мюллер («Бавария»), Ромелу Лукаку («Интер»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Гранит Джака («Арсенал»), Томас Партей («Атлетико»), Джо Гомес («Ливерпуль»).
Стоит отметить, что все европейские соревнования (кроме национального первенства Белоруссии по футболу) были остановлены из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что в Италии хотят доиграть чемпионат.