Экс-защитник «Спартака» высказался о будущем тренере команды

<img src="//img.gazeta.ru/files3/713/13022713/RIAN_6155493.HR-pic905-895x505-55517.jpg">

Бывший защитник «Спартака» Жерри-Кристиан Тчуйсе рассказал, кто должен возглавить московскому команду, передает «Спорт-Экспресс».

С октября 2019 года команду возглавляет немецкий специалист Доменико Тедеско, который сменил на этом посту Олега Кононова. Однако, по мнению Тчуйсе, «Спартак» должен возглавить человек, который знает культуру клуба — к примеру, Дмитрий Ананко или Егор Титов.

«Почему бы не Ананко? Он же работал в «Спартаке». Мне он нравился как игрок. Или Титов. Пусть команду возглавит кто-то из них. На мой взгляд, повторюсь, клуб должен тренировать старейшина, который знает культуру клуба», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Джано выбрал между «Спартаком» и раем.