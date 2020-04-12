Шустиков рассказал, как «Торпедо» согласилось на понижение зарплаты

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Капитан столичного «Торпедо» Сергей Шустиков прокомментировал сокращение заработной платы футболистов на период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает официальный сайт черно-белых.

По его словам, предложение руководства клуба об урезании части окладов было воспринято с пониманием.

«Мы осознавали, что эта мера является необходимой, поэтому без колебаний согласились. Мы были готовы к этому, так как регулярно возникали новости о том, что разные клубы пошли на сокращение зарплаты. Это — данность», — сказал Шустиков.

Ранее сообщалось, что форвард «Ростова» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов сделал амбициозное заявление. .