Экс-игрок ЦСКА Рахимич оценил силу водки в борьбе против коронавируса

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Экс-игрок столичного ЦСКА Элвер Рахимич оценил силу водки в борьбе против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Sport.avaz.ba.

По его словам, алкогольный напиток крепостью в 60-70 градусов убивает все вирусы, из-за чего русские особенно стойко переносят пандемию.

«Когда в силу вступили экстренные меры, русские запретили продавать алкоголь в магазинах. Но люди сильно жаловались и говорили, что водка помогает, поэтому властям пришлось уступить.

Могу представить себе, как они пьют водку в карантин», — сказал Рахимич.

Ранее сообщалось, что нападающий московского «Динамо» и сборной России Николай Комличенко поделился эмоциями от нахождения в самоизоляции.