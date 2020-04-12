Известна приоритетная цель Моруинью в «Тоттенхэме»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/97/12999097/2020-03-10T202622Z_2140064516_RC28HF9GUNNU_RTRMADP_3_SOCCER-CHAMPIONS-RBL-TOT-REPORT-pic905-895x505-82908.jpg">

Стало известно, какого футболиста хочет подписать главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью, передает 90min.

По информации источника, английский клуб нацелен на приобретение защитника французского «ПСЖ» Тома Менье. Моуринью недоволен Сержем Орье и ищет ему замену.

Соглашение 28-летнего бельгийского футболиста с парижским клубом истекает летом 2020 года. В сезоне-2019/20 на счету бельгийца один гол и две результативные передачи в 27 матчах.

Ранее сообщалось, что мать форварда «ПСЖ» Кавани посоветовала ему перейти в чемпионат Испании.