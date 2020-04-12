Экс-глава «Формулы-1» призвал отменить сезон-2020

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Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун призвал отменить сезон-2020, передает Autosport со ссылкой на Corriere della Sera.

Весенние сезоны Гран-при «Формулы-1» были отменены из-за пандемии коронавируса. Гонки, которые должны были состояться в июне, также находятся под угрозой. В лучшем случае, сезон может начаться в июле в Австрии.

«Мы почти ничего не знаем об этом вирусе. Неизвестно, как будет развиваться ситуация дальше. О каком старте сезона тут может идти речь?» — заявил Экклстоун.

Ранее сообщалось, что команда «Формулы-1» отправила часть сотрудников в неоплачиваемый отпуск.