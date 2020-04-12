Головин не вошел в символическую сборную сезона Лиги 1
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не был включен в символическую сборную сезона чемпионата Франции, сообщает издание L'Equipe.
Россиянин был назван самым прогрессирующим игроком Лиги 1, однако не попал в символическую сборную. В команду был включен его одноклубник — вратарь Виссам Бен-Йеддер.
Вратарь: Предраг Райкович («Реймс»);
Защитники: Мохамед Симакан («Страсбур»), Габриэл («Лилль»), Юнис Абдельхамид, Хассан Камара (оба — «Реймс»);
Полузащитники: Ренату Саншеш («Лилль»), Марко Верратти, Анхель Ди Мария (оба — «ПСЖ»);
Нападающие: Неймар, Килиан Мбаппе (оба — «ПСЖ»), Виссам Бен-Йеддер («Монако»).
Чемпионат Франции был остановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что князь Альбер II пообещал помочь «Монако» в связи с кризисом.