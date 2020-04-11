РФС уведомил УЕФА о готовности Санкт-Петербурга принять матчи Евро-2021

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Российский футбольный союз (РФС) уведомил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о готовности Санкт-Петербурга провести матчи перенесенного чемпионата Европы по футболу, сообщает ТАСС.

Европейское первенство было перенесено с лета 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В Санкт-Петербурге должны были состояться три матча группового этапа и один из четвертьфиналов.

«Письмо в УЕФА РФС направил после получения соответствующих гарантий от властей Санкт-Петербурга», — отмечено в заявлении службы коммуникации РФС.

Ранее сообщалось, что власти Санкт-Петербурга не намерены отказываться от проведения Евро-2021.