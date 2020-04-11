«Реал» и «Барселона» потеряют по €18 млн из-за отмены Кубка чемпионов
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Стали известны потери, которые понесут клубы из-за отмены Международного кубка чемпионов, сообщает Marca.
Мадридский «Реал» и «Барселона» должны были сыграть между собой в рамках Кубка чемпионов в 2020 году. Однако из-за его отмены обе команды понесут убытки — они потеряют по €18 млн.
Турнир, который ежегодно проходил в летнее время в разных странах, был отменен из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что Международный кубок чемпионов отменен из-за коронавируса.